В Новосибирске изъяли 150 единиц оружия и более 1000 патронов

Отмечается, что правоохранителями было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Ведомство сообщает, что было выявлено 37 фактов, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.