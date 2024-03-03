В Новосибирске изъяли 150 единиц оружия и более 1000 патронов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Отмечается, что правоохранителями было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Ведомство сообщает, что было выявлено 37 фактов, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Пресс-служба отмечает, что из незаконного оборота было изъято 149 единиц огнестрельного оружия, более 1 тыс. патронов, а также свыше 3,5 тыс. граммов пороха.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске поголовье коров из-за лейкоза сократили на 4,1 тыс голов.