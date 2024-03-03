В Красноярске потеплеет до 0 градусов на короткой рабочей неделе

В Красноярске короткая рабочая неделя с 4 по 7 марта ожидается тёплой и снежной. Синоптики Гидрометцентра России поделились свежим прогнозом погоды.

В понедельник, 4 марта, в дневное время суток красноярцев ждёт потепление до −4°С, ночью похолодает до −8°С. Временами будет идти небольшой краткосрочный снег, прогнозируется облачная погода, а также юго-западный ветер до 4−5 метров в секунду.

Во вторник, 5 марта, станет ещё теплее — днём до −3°С, ночью до −6°С. Местами пройдёт краткосрочный снег, погода будет облачная, ожидается юго-западный ветер до 5−6 метров в секунду.

В среду, 6 марта, потеплеет до 0 в дневное время, ночью прогнозируется до −8°С. В этот день будет идти мокрый снег, ожидается облачная погода с прояснениями и юго-западный ветер до 3−5 метров в секунду.