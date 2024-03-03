В Красноярске потеплеет до 0 градусов на короткой рабочей неделе

В Красноярске короткая рабочая неделя с 4 по 7 марта ожидается тёплой и снежной. Синоптики Гидрометцентра России поделились свежим прогнозом погоды.
В понедельник, 4 марта, в дневное время суток красноярцев ждёт потепление до −4°С, ночью похолодает до −8°С. Временами будет идти небольшой краткосрочный снег, прогнозируется облачная погода, а также юго-западный ветер до 4−5 метров в секунду.
Во вторник, 5 марта, станет ещё теплее — днём до −3°С, ночью до −6°С. Местами пройдёт краткосрочный снег, погода будет облачная, ожидается юго-западный ветер до 5−6 метров в секунду.
В четверг, 7 марта, в городе днём будет до −1°С, к ночи похолодает −9°С. Прогнозируется облачная погода без осадков, а также ожидается юго-западный ветер до 3−4 метров в секунду.
В пятницу, 8 марта, в светлое время суток обещают до −1°С, ночью — до −13°С. Местами возможен краткосрочный снег, погода будет облачная, ожидается западный ветер до 2−4 метров в секунду.
Напомним, ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал krsk.aif.ru, какой будет март в Красноярске.