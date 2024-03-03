Хабаровчанам рассказали, как безопасно заряжать гаджеты

В современной жизни электронные устройства стали неотъемлемой частью повседневного быта. Они помогают оставаться на связи, работать и развлекаться. Однако их нужно периодически заряжать. Чтобы не допустить пожара, нужно соблюдать правила безопасности.
Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминают о простых, но важных правилах:
— Не заряжайте ночью. Оставлять гаджет на зарядке на ночь может быть опасно из-за возможности перегрева и короткого замыкания.
— Не кладите под подушку. Зарядные устройства могут нагреваться в процессе зарядки, что может привести к возгоранию матраса или постельных принадлежностей.
— Используйте только оригинальные зарядные устройства. Подделки могут быть несовместимы с гаджетом или иметь скрытые дефекты, которые могут стать причиной пожара.
— Выключайте из розетки не подключенные к гаджетам зарядные устройства. Зарядное устройство может нагреваться, что создает риск возгорания.
Также важно не оставлять устройства без присмотра во время зарядки и отключать его от сети после достижения 100% заряда.