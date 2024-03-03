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Первенство ДФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в Хабаровске

Участниками турнира стали 86 спортсменов.
Источник: Комсомольская правда

В Краевом центре единоборств Хабаровска прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Сергеевич Чикунов, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Викторович Хабиров и президент Федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Викторовна Родина дали старт соревнованиям.

В соревнованиях участвовали 86 спортсменов из 10 регионов России. Наибольшее количество участников представили Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Соревнования проходили в 12 весовых категориях. Посмотреть результаты соревнований можно по ссылке.

Занявшие первое и второе места, отправятся на первенство России по дзюдо. Турнир запланирован на 18—20 апреля в Красноярске.

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