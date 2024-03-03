Первенство ДФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в Хабаровске

В соревнованиях участвовали 86 спортсменов из 10 регионов России. Наибольшее количество участников представили Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Соревнования проходили в 12 весовых категориях. Посмотреть результаты соревнований можно по ссылке.