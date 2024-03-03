Первенство ДФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в Хабаровске

В Краевом центре единоборств Хабаровска прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Сергеевич Чикунов, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Викторович Хабиров и президент Федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Викторовна Родина дали старт соревнованиям.
В соревнованиях участвовали 86 спортсменов из 10 регионов России. Наибольшее количество участников представили Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Соревнования проходили в 12 весовых категориях. Посмотреть результаты соревнований можно по ссылке.
Занявшие первое и второе места, отправятся на первенство России по дзюдо. Турнир запланирован на