Гималайского медвежонка спасли в Приморье

«Как у всех младенцев, у медвежонка режим — большую часть суток он спит, и просыпается, лишь, для того, чтобы поесть. Зато когда проснётся, все слышат требовательный и настойчивый писк. И так семь раз в сутки», — поделились сотрудники Центра.