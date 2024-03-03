Гималайского медвежонка спасли в Приморье

В приморский Центр «Тигр» доставили месячного гималайского медвежонка. Пока неизвестно, почему малыш остался без мамы. Сиротку окружили теплом и заботой, судя по фотоотчетам от специалистов, косолапому все нравится, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
К ветеринарам детеныша доставили сотрудники Департамента лесного и охотничьего хозяйства Приморского края. Выяснилось, что кроху подбросили жителям Тернейского района, а они в свою очередь обратились в охотнадзор.
Малыш любит плотно покушать. Центр реабилитации диких животных «Центр “Тигр”».
«Как у всех младенцев, у медвежонка режим — большую часть суток он спит, и просыпается, лишь, для того, чтобы поесть. Зато когда проснётся, все слышат требовательный и настойчивый писк. И так семь раз в сутки», — поделились сотрудники Центра.
Желаем косолапому набираться сил. Еще больше его милых фото вы можете увидеть в нашем Telegram-канале. Кстати, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на Камчатке спасли кроху-медвежонка, который зашел в город и залез на дерево. Выручали маленького косолапого местные жители — с помощью куска ткани и тряски.