Умер казахстанский политолог и писатель Сейдахмет Куттыкадам

О смерти политолога сообщила и журналист Гульжан Ергалива. «Пришла скорбная весть — ушел из жизни известный журналист и писатель Сейдахмет Куттыкадам. Наш коллега, соратник по оппозиции, замечательный человек и добрый товарищ», — написала в Facebook* Ергалиева.