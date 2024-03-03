Умер казахстанский политолог и писатель Сейдахмет Куттыкадам

«Казахстан потерял великого государственного деятеля. Сейдахмет Куттыкадам — известный публицист, политолог, общественный деятель скончался в возрасте 78 лет», — сообщил на свой странице в Instagram* экс-руководитель управления внутренней политики акимата Шымкента Мади Манатбек.
О смерти политолога сообщила и журналист Гульжан Ергалива. «Пришла скорбная весть — ушел из жизни известный журналист и писатель Сейдахмет Куттыкадам. Наш коллега, соратник по оппозиции, замечательный человек и добрый товарищ», — написала в Facebook* Ергалиева.
По данным с сайта ИПС «Параграф», Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы родился в в 1946 году в КазССР.
В разные годы работал в различных СМИ обозревателем, главным редактором. В 1992—1993 годы работал заместителем министра печати и информации РК. Был членом Казахстанского Пен-клуба, Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана и членом Национального курултая при президенте РК.
* запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.