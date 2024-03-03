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300 человек приняли участие в десятом ледовом переходе «Встреча с Байкалом»

Участники ледового перехода преодолели дистанцию в 12 километров.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

1 марта состоялся десятый ледовый переход «Встреча с Байкалом». В этом году мероприятие было приурочено к региональному этапу фестиваля «Действуй!» Всемирного фестиваля молодежи — 2024, а также 70-летию Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Ледовый переход — это не только уникальное приключение, но и возможность ощутить величие священного озера Байкал. В Год семьи и во время проведения Всероссийского конкурса «Всей семьей» к ледовому переходу присоединились не только сотрудники различных организаций, но и их семьи, — говорится в сообщении.

Участие в ледовом переходе по Байкалу приняли 300 человек. Они преодолели маршрут в 12 километров — от станции Темная падь до Слюдянки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура организовала проверку после нападения бродячей собаки на 8-летнего ребенка возле школы в Братске. Мальчик получил травму.

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