300 человек приняли участие в десятом ледовом переходе «Встреча с Байкалом»

1 марта состоялся десятый ледовый переход «Встреча с Байкалом». В этом году мероприятие было приурочено к региональному этапу фестиваля «Действуй!» Всемирного фестиваля молодежи — 2024, а также 70-летию Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Ледовый переход — это не только уникальное приключение, но и возможность ощутить величие священного озера Байкал. В Год семьи и во время проведения Всероссийского конкурса «Всей семьей» к ледовому переходу присоединились не только сотрудники различных организаций, но и их семьи, — говорится в сообщении.
Участие в ледовом переходе по Байкалу приняли 300 человек. Они преодолели маршрут в 12 километров — от станции Темная падь до Слюдянки.
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