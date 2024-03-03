300 человек приняли участие в десятом ледовом переходе «Встреча с Байкалом»

— Ледовый переход — это не только уникальное приключение, но и возможность ощутить величие священного озера Байкал. В Год семьи и во время проведения Всероссийского конкурса «Всей семьей» к ледовому переходу присоединились не только сотрудники различных организаций, но и их семьи, — говорится в сообщении.