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Правительство Приморья: пожары посёлкам Хасанского округа уже не угрожают

Дополнительные силы были брошены на локализацию природных пожаров на юге Приморья.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Приморские пожарные сумели предотвратить в Хасанском округе переход огня на населенные пункты. Об этом в своём Telegram-канале сообщило правительство края.

По данным пресс-службы, за два дня, 1 и 2 марта, на территории округа зарегистрировали 23 термоточки. После этого оперативный штаб Приморского края принял решение увеличить там в три раза силы и средства по борьбе с огнём.

Для этого были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, увеличили количество автоцистерн. Помимо краевых пожарных теперь задействованы силы «Приморской авиабазы» и национального заповедника «Земля леопарда». Угроза населенным пунктам была ликвидирована, сообщает руководство региона.

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