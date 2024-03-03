Правительство Приморья: пожары посёлкам Хасанского округа уже не угрожают

Приморские пожарные сумели предотвратить в Хасанском округе переход огня на населенные пункты. Об этом в своём Telegram-канале сообщило правительство края.
По данным пресс-службы, за два дня, 1 и 2 марта, на территории округа зарегистрировали 23 термоточки. После этого оперативный штаб Приморского края принял решение увеличить там в три раза силы и средства по борьбе с огнём.
Для этого были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, увеличили количество автоцистерн. Помимо краевых пожарных теперь задействованы силы «Приморской авиабазы» и национального заповедника «Земля леопарда». Угроза населенным пунктам была ликвидирована, сообщает руководство региона.