Открытие марафона «Знание. Первые» посетили 5,5 тысячи человек: что рассказали лекторы

«Мне было важно услышать представителя государства, который рассказал бы о российском здравоохранении, о сотрудничестве России и Индии в этой отрасли. Я узнала очень много интересного. Лектор говорил о том, что все мы, сидящие в этом зале, вносим вклад в общественное здравоохранение в той роли и мере, о которой даже не подозреваем», — поделилась девушка.