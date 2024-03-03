Открытие марафона «Знание. Первые» посетили 5,5 тысячи человек: что рассказали лекторы

На площадке международного аэропорта ВМФ-2024 перед молодежью выступил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, который рассказал о перспективах развития атомных технологий.
В павильоне «Москва» ажиотаж публики вызвал финдиректор «Ростелекома» Сергей Анохин, который отметил траектории развития в сфере IT. По его словам, в ближайшие годы впереди всех технологий будут искусственный интеллект и квантовые вычисления. Участники спросили о проблемах с доступом к интернету в некоторых отдаленных или малонаселенных регионах России. Анохин заверил зрителей, что «Ростелеком» уже решает эту задачу.
Еще одной интересной темой стала история строительства Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. Об этом участникам фестиваля рассказал помощник президента РФ Игорь Левитин.
«В прошлом году мы участвовали в студенческом чемпионате, где нужно было выполнить задание, связанное с развитием восточных регионов России. В ходе этой работы описывали сетевую инфраструктуру и то, как она связана с жизнедеятельностью регионов», — поделился впечатлением студент СКФУ Макар Ржевский, который целенаправленно пришел на лекцию Левитина.
В павильоне «Казань» выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметивший внедрение современных технологий в сферу медицины. Одна из участниц его лекции, гостья из Индии Ашвини Сингх рассказала, что приехала из своей страны, чтобы изучить тему медицинского образования в РФ.
«Мне было важно услышать представителя государства, который рассказал бы о российском здравоохранении, о сотрудничестве России и Индии в этой отрасли. Я узнала очень много интересного. Лектор говорил о том, что все мы, сидящие в этом зале, вносим вклад в общественное здравоохранение в той роли и мере, о которой даже не подозреваем», — поделилась девушка.
На фестивале также выступили актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач, стендап-комик Станислав Старовойтов и продюсер Михаил Галустян.
В павильоне «Нижний Новгород» состоялся открытый диалог с молодежью о героизме. Выступили герои ДНР Артем Жога и Ахра Авидзба (Абхаз), а также офицер Росгвардии Сергей Белозеров.
Ранее сообщалось, что гендиректор Росатома Лихачев рассказал о современных атомных технологиях, которые определяют динамичное развитие экономики России.