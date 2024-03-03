Гол Тихонова принёс победу красноярскому «Енисею» над московским «Торпедо»

В Красноярске состоялся футбольный матч между местным клубом «Енисей» и московским «Торпедо». Игра проходила в рамках 21-го тура Мелбет Первой лиги и закончилась со счётом 1:0 в пользу красноярцев.
Единственный мяч в игре был забит во втором тайме на 77-й минуте. Красноярский футболист Денис Тихонов, сын главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, исполнил штрафной удар и вывел команду вперёд. Отметим, что матч стал дебютным для забившего гол спортсмена.
В настоящий момент «Енисей» находится на 8 строчке в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцам предстоит сыграть ещё один домашний матч 9 марта с клубом «Акрон» из Тольятти.