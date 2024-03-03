Гол Тихонова принёс победу красноярскому «Енисею» над московским «Торпедо»

Единственный мяч в игре был забит во втором тайме на 77-й минуте. Красноярский футболист Денис Тихонов, сын главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, исполнил штрафной удар и вывел команду вперёд. Отметим, что матч стал дебютным для забившего гол спортсмена.