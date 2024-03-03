Золотую флейту в 14 карат привезет в Красноярск московская флейтистка Ирина Стачинская

Ирина с 2014 года играет на золотой флейте, изготовленной специально для нее. Исполнительница уже знакома красноярцам по выступлениям в прошлых сезонах. Она участвовала таких программах, как «Золотая флейта», «Три Баха», а также «Музыкальные телепортации с Красноярским камерным оркестром». Играла флейтистка с этим коллективом и в Санкт-Петербурге.