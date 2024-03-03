Золотую флейту в 14 карат привезет в Красноярск московская флейтистка Ирина Стачинская

Ирина с 2014 года играет на золотой флейте, изготовленной специально для нее. Исполнительница уже знакома красноярцам по выступлениям в прошлых сезонах. Она участвовала таких программах, как «Золотая флейта», «Три Баха», а также «Музыкальные телепортации с Красноярским камерным оркестром». Играла флейтистка с этим коллективом и в Санкт-Петербурге.
Накануне Международного женского дня Ирина Стачинская вновь выступит с Красноярским камерным оркестром. Она подготовила программу, в которой состоится диалог полярных по темпераменту Испании, Италии и Франции.
Прозвучит музыка Сен-Санса, Форе, Годара, Ваксмана. Как отмечают музыканты, произведения этих композиторов хотя и отличаются друг от друга, но все посвящены одной теме — любви.