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Возле школы на правобережье Красноярска заметили эксгибициониста

В соцсетях и СМИ появились сообщения, что возле школы № 55 в Кировском районе Красноярска заметили эксгибициониста.
Источник: Соцсети

В полиции начали искать мужчину со спущенными штанами.

Жители соседнего дома заметили странного человека, который, по их словам, занимался онанизмом на улице. Его сняли на телефон, а кто-то из жильцов спугнул мужчину.

Как сообщили в полиции сообщение поступило от сотрудника школы. Детей в учебном заведении в этот момент еще не было.

Правоохранители начали проверку, устанавливаются свидетели и личность гражданина, который совершал противоправные действия. Когда завершится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством.

В ноябре жители Октябрьского района Красноярска испугались эксгибициониста.