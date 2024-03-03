Возле школы на правобережье Красноярска заметили эксгибициониста

В полиции начали искать мужчину со спущенными штанами.
Жители соседнего дома заметили странного человека, который, по их словам, занимался онанизмом на улице. Его сняли на телефон, а кто-то из жильцов спугнул мужчину.
Как сообщили в полиции сообщение поступило от сотрудника школы. Детей в учебном заведении в этот момент еще не было.
Правоохранители начали проверку, устанавливаются свидетели и личность гражданина, который совершал противоправные действия. Когда завершится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством.
В ноябре жители Октябрьского района Красноярска испугались эксгибициониста.