С 4 по 10 марта в Кузбассе периодически не будут работать телеканалы

На предстоящей неделе с 4 по 10 марта возможны кратковременные перерывы в телерадиотрансляции во всех населённых пунктах Кемеровской области — сообщили в региональном РТРС.
Причина — солнечная интерференция.
Перебои в трансляции коснутся 20 каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура», «Рент-ТВ», «Спас», «СТС», «Пятый канал», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «ТНТ», «Муз-ТВ», «Звезда», «Матч ТВ», «НТВ», «ТВЦ», «ОРТ», «Мир» и «Карусель».
Ожидается, что пропадание сигнала не превысит 17 минут в сутки.