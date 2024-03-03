Зоозащитники обвинили акимат Актау в обмане

«Просим принять меры к заместителю акима Актау Сали Нуртасу. Данный чиновник ввел нас в заблуждение осознанно, лишив, тем самым, наш фонд и общественность города в выражении своих гражданских требований. Мы считаем, что данный чиновник дискредитирует власть. Мы также просим место для проведения митинга в ближайшее свободное время», — обратился к местным властям в социальных сетях общественный фонд «Шанс».
По официальной версии акимата, волонтерам было отказано в организации мирного митинга из-за строительных работ на автостоянке в поселке Приморский, запланированных на 2 марта. Зоозащитники проверили территорию с 11.00 до 13.00, но не обнаружили никаких работ и спецтехники.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал кадры с места сожжения трупов собак в пригороде Актау. Увиденное он сравнил с Холокостом. Кадры из видео возмутили и жителей города.
«…У нас смотрят на жизнь животных просто, как на нечто несущественное — поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку, в лучшем случае, подберут с улицы волонтеры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси. В худшем случае — собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками). Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение. Хочется сказать, господин президент, ваши инициативы по защите животных, не работают», — подписал видео Азамат Сарсенбаев.
Согласно заявлению заместителя руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибека Маркабаева, уничтожение собак производилось в ответ на обращения от населения. Место сожжения трупов, запечатленное на видео, предназначено специально для этих целей. Также в этом году начнется организация скотомогильника.
«Работами занимается Актауская городская ветеринарная станция. Уничтожение трупов животных регламентировано подпунктом 4 пунктом 1 статьи 15 закона РК от 30 декабря 2021 года “Об ответственном обращении с животными”», — добавил Бердибек Маркабаев.
Напомним, зоозащитникам было отказано в организации мирного митинга в Актау. Волонтеры планировали выразить протест против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также против ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.