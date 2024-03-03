Зоозащитники обвинили акимат Актау в обмане

«…У нас смотрят на жизнь животных просто, как на нечто несущественное — поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку, в лучшем случае, подберут с улицы волонтеры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси. В худшем случае — собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками). Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение. Хочется сказать, господин президент, ваши инициативы по защите животных, не работают», — подписал видео Азамат Сарсенбаев.