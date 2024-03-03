Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

До 13 тепла в Анапе в первой половине недели. Затем похолодает, небо будет пасмурным — до 9 выше ноля к концу недели. Дожди на курорте возможны в среду и четверг. Море остыло до 11 градусов.
Около 12−13 градусов выше ноля ожидается в Геленджике в первые три дня недели, затем пройдут дожди и столбики термометров упадут на несколько градусов — до 9−10 тепла к выходным. Температура морской воды 11 градусов.
До 14 тепла в Сочи в первые три дня недели. Затем, как и повсеместно по краю, похолодает. В выходные температура воздуха не поднимется выше 11 градусов. Дожди на курорте синоптики предварительно прогнозируют со среды по субботу. Температура морской воды 11 градусов.