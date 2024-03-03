Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

До 14 тепла в Сочи в первые три дня недели. Затем, как и повсеместно по краю, похолодает. В выходные температура воздуха не поднимется выше 11 градусов. Дожди на курорте синоптики предварительно прогнозируют со среды по субботу. Температура морской воды 11 градусов.