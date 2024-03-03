Владивосток вернул в собственность объекты в парке Минного городка

Во Владивостоке в муниципальную собственность возвращены объекты недвижимости парка «Минный городок». Это произошло после вмешательства местной прокуратуры, сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.
В декабре 2003 года управление муниципальной собственности Владивостока заключило с ООО «Авторитет» инвестиционный договор о комплексной реконструкции объектов недвижимости, находящихся во владении города на территории парка. Договор давал инвестору права на оформление долей в праве собственности на объекты после завершения строительных работ.
Однако, зарегистрировать права общей долевой собственности по закону можно было только после получения разрешения на строительство и исполнения инвестиционного договора, который так и остался не исполненным. Это нарушение выявил прокурор города, после чего предъявил иски к собственникам объектов. Прокуратура потребовала признать право собственности отсутствующим.
Как сообщает VL.ru, объекты, фигурируют в исках как дом игровых автоматов, кегельбан, подземная галерея, спортивно-технический клуб, дом детского творчества и другие.
Хотя в конце 2022 года Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении требований прокурора, позже апелляционная инстанция их удовлетворила в полном объеме в отношении трёх из четверых собственников. А в феврале текущего года Ленинский районный суда Владивостока признал отсутствующим право общей долевой собственности последнего оставшегося собственника — ООО «Антей».
Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда, после вступления его в законную силу.