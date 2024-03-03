Владивосток вернул в собственность объекты в парке Минного городка

Однако, зарегистрировать права общей долевой собственности по закону можно было только после получения разрешения на строительство и исполнения инвестиционного договора, который так и остался не исполненным. Это нарушение выявил прокурор города, после чего предъявил иски к собственникам объектов. Прокуратура потребовала признать право собственности отсутствующим.