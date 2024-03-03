395 молодых семей Иркутской области получат жилищные сертификаты в 2024 году

— Семья — это основа нашего общества, его фундамент. В своем послании президент особо подчеркнул ее значимость и объявил о создании новых национальных проектов «Семья» и «Молодежь». И мы стремимся поддерживать молодые семьи, за годы реализации этого проекта уже более 7 тысяч семей в Иркутской области стали счастливыми обладателями своего жилья, — говорится в сообщении ведомства, со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.