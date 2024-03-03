395 молодых семей Иркутской области получат жилищные сертификаты в 2024 году

В 2024 году в Иркутской области планируется выдать 395 жилищных сертификатов молодым семьям из 36 муниципальных образований. На это предусмотрено 585,5 миллионов рублей. При этом из них 73,9 поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Семья — это основа нашего общества, его фундамент. В своем послании президент особо подчеркнул ее значимость и объявил о создании новых национальных проектов «Семья» и «Молодежь». И мы стремимся поддерживать молодые семьи, за годы реализации этого проекта уже более 7 тысяч семей в Иркутской области стали счастливыми обладателями своего жилья, — говорится в сообщении ведомства, со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Известно, что свидетельства о праве на приобретение или строительства жилья в рамках программы «Молодым семьям — доступное жилье» получили уже четыре семьи из Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово в результате ДТП погибла 16-летняя школьница. Водитель легковой машины не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. От полученных травм девушка скончалась в больнице.