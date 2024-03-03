Тепло на подходе: солнечный день будет в Хабаровске 4 марта

В южных районах края ночью ожидается местами небольшой снег, однако днем осадков не прогнозируется. Температура ночью опустится до отметки от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем поднимется до значений от −3 до −8 градусов. Ожидается умеренный западный ветер со скоростью от семи до 12 метро в секунду.