Тепло на подходе: солнечный день будет в Хабаровске 4 марта

Несмотря на то, что зима еще не совсем отступила, в воздухе ощущается дуновение весеннего ветра, намекая на скорое приближение смены пейзажей.
4 марта в Хабаровске ожидается погода без существенных осадков. Температура ночью будет от −14 до −16 градусов, а днем — от −6 до −8 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от трех до 10 метров в секунду.
В южных районах края ночью ожидается местами небольшой снег, однако днем осадков не прогнозируется. Температура ночью опустится до отметки от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем поднимется до значений от −3 до −8 градусов. Ожидается умеренный западный ветер со скоростью от семи до 12 метро в секунду.
В центральной части региона осадков не предвидится. Ночные температуры будут меняться в широком диапазоне, от −13 до −33 градусов, а днем ожидается от −4 до −14 градусов. Ветер различных направлений от двух до 12 метров в секунду.
В северных районах также не предвидится осадков. Ночью ожидается прохладная погода с температурными показателями от −15 до −26 градусов, а днем от −7 до −12 градусов. Скорость западного и северо-западного ветра будет от двух до 14 метров в секунду.