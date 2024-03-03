15-летняя Эммилина Пунгина из Новосибирска пробилась в челябинский ХК «Белые медведицы»

Эммилина попала в спортшколу «Энергия» микрорайона ОбьГЭС, когда ей было семь с половиной лет. В школе она была единственной среди мальчишек, и за право играть в хоккей приходилось сражаться с удвоенной силой. Родители не сразу нашли для дочери тренера, который стал к ней относиться, как к спортсмену-профессионалу. Сначала она на время уходила из «Энергии» и ездила в Первомайский район, на занятия с Владимиром Ефремовым из «Локомотива». А потом вернулась в клуб на ОбьГЭСе, когда туда пришел новый тренер. Играла на Первенстве страны сразу по двум возрастам: за свою команду 2008 года и с мальчиками 2010 года рождения.