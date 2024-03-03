Мэр Сочи осмотрел объекты на территории Лазаревского района

Мэр Сочи посетил Лазаревский район. Алексей Копайгородский осмотрел сквера Тормахова. Это излюбленное у семей с детьми место для отдыха и досуга. Глава города поручил благоустроить парк и обновить тротуары.
«Солидарен с жителями, что на некоторых участках улиц Аэродромной, Тормахова и Согласия недостаточно освещения. Этот вопрос поручил проработать», — сообщил Алексей Копайгородский.
Также в 2024 году в районе обновят остановочные павильоны и продолжится ремонт улиц по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».