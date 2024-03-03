Праздник для детей провели в сквере «Большой Хехцир» Хабаровска

Педагоги Центра детского творчества «Народные ремесла» организовали и провели фольклорный праздник «Как зима с весной встречи искала» для жителей Индустриального района.
На территории нового сквера «Большой Хехцир» на улице Ворошилова прошел праздник, организованный педагогами Центра детского творчества «Народные ремесла».
— Герои Зима и Весна весело провели время с детьми, проверив их знания признаков зимы и весны. Во время мероприятия дети и родители участвовали в играх, отгадывали загадки, запоминали пословицы и поговорки, — рассказали в управления образования Хабаровска.
Веселый хоровод и веселый смех детей, вкусные угощения в виде теплого хлеба и сладких конфет создали атмосферу праздника.