Коллектив из ДВФУ занял второе место в «Битве хоров» на Всемирном фестивале молодежи

Коллектив из ДВФУ UNI VOICE занял второе место в «Битве хоров» на Всемирном фестивале молодёжи (12+) в Сочи. Ребята стали лауреатами II степени в номинации «Эстрадный хор, взрослые», сообщает ИА PrimaMedia.
Всемирный фестиваль молодежи стартовал с большой победы вокального ансамбля «Uni Voice». Творческому коллективу ДВФУ под руководством Виктории Разумовой удалось обойти своих именитых конкурентов и войти в число грандфиналистов.
Учащиеся ДВФУ приехали на Всемирный фестиваль молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус — здесь собрались 20 000 участников из 188 стран мира и 5000 волонтеров, в число которых также вошли приморские студенты.
В течение 6 дней ребята будут посещать мероприятия с участием известных спикеров из мира науки, технологий, медиа, творчества и общественной деятельности и участвовать в различных активностях.