Медсестра челябинской областной больницы получила награду от Путина

Президент Владимир Путин присвоил медицинской сестре из Челябинска Светлане Дедуновой почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что почетным званием отмечены заслуги Светланы Леонидовны в области здравоохранения и ее многолетняя добросовестная работа.
Светлана Дедунова работает в Челябинской областной клинической больнице уже без малого 35 лет. На должность медсестры ревматологического отделения она поступила в 1989 году.
В 2005 году окончила факультет высшего сестринского образования Челябинской медакадемии. А в 2021 году Светлана Дедунова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним и высшим сестринским образованием в номинации «Лучшая медицинская сестра терапевтическая».
В конце прошлого года губернатор Алексей Текслер присвоил региональные звания почетного работника здравоохранения. Наградами отметили двух врачей областной детской больницы.