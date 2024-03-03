Медсестра челябинской областной больницы получила награду от Путина

Президент Владимир Путин присвоил медицинской сестре из Челябинска Светлане Дедуновой почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что почетным званием отмечены заслуги Светланы Леонидовны в области здравоохранения и ее многолетняя добросовестная работа.