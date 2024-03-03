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Придется мэрцишор носить на шубе: Каким будет март в Молдове — метеорологи дают грустные прогнозы

Прогноз погоды на первый месяц весны.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 87% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Каким выдастся в Молдове первый месяц весны — синоптики рассказали о метеорологической перспективе на март.

«В результате анализа синоптических и климатических материалов, проведенных Государственной гидрометеорологической службой, в марте на территории республики предполагается: среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы (норма +2,0..+4,0°C). Количество осадков будет близко к средним многолетним значениям (норма 25−40 мм)», — отмечают в Госгидрометеорологической службе.

В общем, будет не очень тепло. По ночам в ближайшую неделю — и вовсе минусовые температуры.

Собственно, так и предполагали.

Остается радоваться тому, что февраль был аномально теплым.

А отогреваться будем уже в апреле.