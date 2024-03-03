Придется мэрцишор носить на шубе: Каким будет март в Молдове — метеорологи дают грустные прогнозы

Каким выдастся в Молдове первый месяц весны — синоптики рассказали о метеорологической перспективе на март.
«В результате анализа синоптических и климатических материалов, проведенных Государственной гидрометеорологической службой, в марте на территории республики предполагается: среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы (норма +2,0..+4,0°C). Количество осадков будет близко к средним многолетним значениям (норма 25−40 мм)», — отмечают в Госгидрометеорологической службе.
В общем, будет не очень тепло. По ночам в ближайшую неделю — и вовсе минусовые температуры.
Собственно, так и предполагали.
Остается радоваться тому, что февраль был аномально теплым.
А отогреваться будем уже в апреле.