Чемпион в 19 лет: как прошел финал VR ритм-симулятора на «Играх будущего»

— Если честно, я сам очень удивился. За пару недель до самих игр узнал, что открыта квалификация. Я и несколько моих друзей решили съездить, попытать удачу, протестировать свои способности и, получается, все вышло, — поделился эмоциями чемпион. — Эта дисциплина очень слабо развита в стране, у нас активно играют меньше 1000 человек. Я считаю, что «Игры будущего» будут большим толчком этой дисциплины.