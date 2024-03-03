Чемпион в 19 лет: как прошел финал VR ритм-симулятора на «Играх будущего»

В пятницу, 1 марта, на «Играх будущего» в Казани определили чемпиона в дисциплине VR ритм-симулятор. Лучшие игроки из России, Азербайджана и Венесуэлы сражались за звание чемпиона в уникальной виртуальной реальности. О том, как прошло противостояние мастерства, настойчивости и концентрированности — в материале «Комсомолки».
Что такое VR ритм-симулятор на «Играх будущего» в Казани.
Дисциплина представляет собой соревнование в виртуальной реальности, где спортсмены с помощью специальных VR-очков состязаются под музыкальные треки. Их задача — использовать лазерные мечи в компьютерной игре для разрушения летящих кубиков и избегать препятствий. За каждое успешное действие они зарабатывают баллы. Турнир проходит в формате плей-офф, начиная с ⅛ финала. Победителем считается игрок, который набрал больше очков, чем его соперник. Решающий матч продолжается до трех побед, остальные же матчи завершаются при достижении двух побед. Общий призовой фонд дисциплины составил 50 тысяч долларов.
Общий призовой фонд дисциплины составил 50 тысяч долларов. Лилиана ГАРИФУЛЛИНА Как проходил турнир по VR ритм-симулятору на «Играх будущего» в Казани.
Основному турниру предшествовала квалификация. Отборочные раунды прошли с 25 по 28 февраля в выставочном центре «Казань Экспо» и в одном из торговых центров города. Ранее по результатам были определены три участника основного турнира, включая победителя первых Фиджитал Игр — Романа PwPain Конева. Еще 13 участников были отобраны на основе открытых квалификаций, проведенных в Казани.
Все желающие, старше 16 лет, могли принять участие в отборе и попытаться пробиться на «Игры Будущего». Общее число претендентов — 181 человек, из которых были выбраны только 16 лучших.
Уже 1 марта на главной сцене МВЦ «Казань Экспо» были определены победители и призеры VR ритм-симулятора. В поединке за третье место Михаил Степанюк из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 2:0 над Владимиром Ивановым. Интересно отметить, что «бронзовый» призер показал самый высокий результат на квалификационном этапе среди всех. Михаил в разговоре с «КП» поделился, что такого результата он добился благодаря регулярным тренировкам по 3−4 раза в неделю на протяжении 5 лет.
Современные игры поражают не только реалистичностью, но и скоростью действий, которая требуется от участников. В VR-симуляторе необходимо не только разбивать фигуры, но и ловко уворачиваться от препятствий, подбирать правильный угол атаки и даже выбирать подходящую руку для действий. Этот комплекс требований делает игру настоящим испытанием реакции и координации движений. Михаил дал интересное объяснение, как он справляется с этим вызовом.
— Игра не требует сильной реакции. Она требует больше читки, концентрированности, на холодную голову все читать. Знаете, когда на дороге едете, видите ямки и вам нужно их объехать. Вы же заранее планируете действия как ехать, тут тоже самое: заранее планируете как нужно ударить. Здесь нужно терпение. Только терпение, — поделился призер с корреспондентом «КП».
В захватывающем финале VR ритм-симулятора встретились два талантливых игрока из Москвы — Иван Косников и Эрик Ниязов. Первые два раунда матча остались за Косниковым, который уверенно лидировал со счетом 2:0. Однако в один момент Ниязов собрался и сократил разрыв до 2:1.
Болельщики с трепетом следили за каждым моментом состязания, многие из них надеялись на продолжение и решающий пятый матч, учитывая, что для чемпионства требовалось три победы. Несмотря на сопротивление Ниязова, победу в итоге одержал 19-летний Иван со счетом 3:1.
Примечательно, что Ниязов в общей сумме в финале набрал больше очков — 3 289 851, по сравнению с 3 281 584 баллами у Косникова. Однако, согласно результатам отдельных поединков, преимущество оказалось на стороне Ивана, который продемонстрировал более устойчивую игру на протяжении матча.
— Если честно, я сам очень удивился. За пару недель до самих игр узнал, что открыта квалификация. Я и несколько моих друзей решили съездить, попытать удачу, протестировать свои способности и, получается, все вышло, — поделился эмоциями чемпион. — Эта дисциплина очень слабо развита в стране, у нас активно играют меньше 1000 человек. Я считаю, что «Игры будущего» будут большим толчком этой дисциплины.
Иван Косников за первое место получил призовые в размере 17,5 тысячи долларов. Парень рассказал, что планирует потратить деньги на обучение и нужды семьи.