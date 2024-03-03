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В Новосибирске дроны МЧС обследовали 300 крыш домов со снегом

В Новосибирске МЧС с помощью дронов проследили, как дома очищают от снега и сосулек.
Источник: МЧС РФ

В Новосибирске беспилотники МЧС обследовали 300 домов за зиму. Спасатели помогли государственной жилищной инспекции проконтролировать чистку снега.

Беспилотники запускали в течение всей зимы, особое внимание уделялось детским садам, школам и другим социальным объектам. С помощью дронов удалось заглянуть на крыши зданий сложной конструкции, которые накапливают больше снежных шапок и сосулек. Всего было найдено 133 нарушения.

В феврале беспилотники МЧС России совершили 31 полет над крышами 109 зданий, это помогло выявить 78 нарушений в чистке снега, наледи и сосулек. Весной мониторинг сосулек и чистки снега продолжится, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

МЧС