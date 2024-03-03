В Новосибирске дроны МЧС обследовали 300 крыш домов со снегом

Беспилотники запускали в течение всей зимы, особое внимание уделялось детским садам, школам и другим социальным объектам. С помощью дронов удалось заглянуть на крыши зданий сложной конструкции, которые накапливают больше снежных шапок и сосулек. Всего было найдено 133 нарушения.