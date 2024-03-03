В конференции принимали участие врачи из Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, Братска, Санкт-Петербурга и Омска. В формате мастер-класса хирурги из Санкт-Петербурга провели шесть операций эндоскопическим методом удаления межпозвонкового диска и устранения стеноза позвоночного канала. Участники конференции могли задать вопрос, увидеть трансляцию с камеры эндоскопа на экране, услышать комментарии врача.
Конференция врачей-нейрохирургов прошла в Иркутске
В Иркутске завершилась конференция врачей-нейрохирургов, на которой обсудили совершенствование медпомощи пациентам с заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.