Жителям Татарстана напомнили о новых правилах выгула собак с марта 2024 года

Отныне хозяева питомцев обязаны следить, чтобы их собаки не загрязняли лифты и помещения общего пользования в многоквартирных домах, дворы, детские и спортивные площадки, дорожки и тротуары. Владельцы должны убирать фекалии за своими питомцами.