Жителям Татарстана напомнили о новых правилах выгула собак с марта 2024 года

Жителям Татарстана напомнили о новых правилах выгула собак с 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министра республики Алексей Песошин.
Отныне хозяева питомцев обязаны следить, чтобы их собаки не загрязняли лифты и помещения общего пользования в многоквартирных домах, дворы, детские и спортивные площадки, дорожки и тротуары. Владельцы должны убирать фекалии за своими питомцами.
Помимо этого, теперь любители животных должны обеспечить своей собаке «своевременную социализацию» — то есть она должна быть мирной, спокойно относиться к внешним раздражителям.
Если человек больше не имеет возможности содержать собаку, он должен найти ей нового хозяина.
Ранее мы сообщали, что опубликованы кадры нападения собаки на шестилетнего ребенка в Казани.