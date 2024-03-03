В Ростовской области введут 100% безналичную оплату в транспорте

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.
Власти планируют в первом полугодии 2024 года перейти на электронный учет бесплатного проезда детей-сирот и соцработников. В течение года весь общественный транспорт региона должен перейти на безналичную оплату проезда.
«В системе “Городская электричка — Автобус” сделаем шаги по переходу к бесшовным перевозкам и внедрению единой пересадочной карты», — сообщил Голубев.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, оплату безналом внедрят во всех муниципалитетах Ростовской области до 1 июля текущего года.
Областной Минтранс сообщает, что порядка 80% общественного транспорта региона оборудованы терминалами для безналичной оплаты.
При этом в Новошахтинске, Каменске и Звереве активность терминалов пока составляет менее 70%.