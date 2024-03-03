Участвуют все желающие: в Новосибирске состоится всероссийская перепись воробьев

О всероссийской переписи воробьев и последствиях их исчезновения в Новосибирске рассказали орнитологи в беседе с корреспондентом издания «VN.ru».
В период с 4 по 10 марта в России состоится всероссийская перепись воробьев. Любой желающий может участвовать в этой переписи, подсчитывая количество воробьев, которых они увидят в указанный период, и затем внося эти данные на сайт акции, как сообщили в Союзе охраны птиц России.
Эта перепись необходима для того, чтобы понять масштаб проблемы: в последние годы количество воробьев в городах значительно уменьшилось, поскольку им стало сложнее найти места для обитания и размножения, что может иметь негативные последствия.
Воробьи играют важную роль в экосистеме, уменьшая количество насекомых, включая вредителей, таких как черемуховая моль. Поэтому уменьшение их численности может привести к нежелательному размножению вредителей, что нанесет ущерб окружающей среде.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске с помощью дронов проверили 300 крыш домов.