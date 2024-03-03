Участвуют все желающие: в Новосибирске состоится всероссийская перепись воробьев

О всероссийской переписи воробьев и последствиях их исчезновения в Новосибирске рассказали орнитологи в беседе с корреспондентом издания «VN.ru».

В период с 4 по 10 марта в России состоится всероссийская перепись воробьев. Любой желающий может участвовать в этой переписи, подсчитывая количество воробьев, которых они увидят в указанный период, и затем внося эти данные на сайт акции, как сообщили в Союзе охраны птиц России.

Эта перепись необходима для того, чтобы понять масштаб проблемы: в последние годы количество воробьев в городах значительно уменьшилось, поскольку им стало сложнее найти места для обитания и размножения, что может иметь негативные последствия.

Орнитолог Алексей Яновский объясняет, что в городах и пригородах обитают два вида воробьев: домовые, которые выводят птенцов в зданиях и полевые, предпочитающие естественные или искусственные гнезда. Уменьшение численности воробьев в городах и дачных поселках связано с уменьшением мест для размножения, таких как снос бараков и обшивка домов сайдингом, что может негативно сказаться на окружающей среде.