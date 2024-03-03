Подросшего овцебыка Алану показали в красноярском зоопарке «Роев ручей»

В пресс-службе рассказали, что она уже похожа на взрослую и любит играть с зоологом, которую считает второй мамой.
По словам работников парка флоры и фауны, Алана живет в большом вольере на аллее копытных. Ее соседями стали алтайские маралы. Помимо игр с сотрудницей зоопарка Евгенией, она любит обниматься с ней. Самка овцебыка настолько понравилась красноярцам, что ее жизнью интересуются многие.
«Посетители и подписчики часто нас спрашивают: “А как Алана поживает?”, “Расскажите про Алану”, — рассказали в “Роевом ручье”.
Об Алане стало известно в начале мая, когда на полуострове Таймыр нашли тело взрослой самки овцебыка, рядом с которым находился детеныш. Теленка увезли в «Роев ручей», где посадили на карантин. Позже ее перевели в собственный вольер.