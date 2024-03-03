«Письмо на колесах»: в Новосибирской области школьники расписали УАЗ для бойцов СВО

В Новосибирской области школьники расписали УАЗ в подарок бойцам СВО из села Чаны. Акцию провели волонтеры движения «Тепло матери — фронту» ко Дню защитников Отечества.
— Житель Чанов Владимир отправился добровольцем в зону спецоперации, просил помочь автотранспортом для его подразделения. Мы нашли объявление о продаже УАЗ СГР «Буханка», владелица отказалась от денег и передала машину в подарок. Мастера СТО «АвтоДжинн» бесплатно восстановили авто, мы пригласили учеников Чановской средней школы № 1 оставить свои пожелания бойцам, — сообщил КП-Новосибирск организатор Армен Аракелов.
Ученики младших и средних классов взяли маркеры и оставили пожелания победы для бойцов. Автомобиль прошел техосмотр и после 8 марта поедет в подразделение Владимира.