Щенок, выброшенный из окна в Хабаровске, восстанавливается после операции

Напомним, бело-рыжего щенка нашли 25 февраля под окном многоэтажки по улице Мате Залки. Он громко скулил от боли и не мог пошевелиться. Соседи подозревают, что пса выбросил его хозяин — на момент инцидента все окна в доме были плотно закрыты, а версии мужчины, почему его питомец оказался на улице, противоречат друг другу.