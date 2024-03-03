Щенок, выброшенный из окна в Хабаровске, восстанавливается после операции

Хотя до полного выздоровления ещё далеко, самочувствие животного улучшается, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, бело-рыжего щенка нашли 25 февраля под окном многоэтажки по улице Мате Залки. Он громко скулил от боли и не мог пошевелиться. Соседи подозревают, что пса выбросил его хозяин — на момент инцидента все окна в доме были плотно закрыты, а версии мужчины, почему его питомец оказался на улице, противоречат друг другу.
Покалеченного хвостика в итоге забрали волонтёры и отдали его ветеринарам, которые диагностировали закрытый перелом передних лап. Специалисты провели хирургическое вмешательство и вернули конечностям подвижность, соединив кости металлическими пластинами.
«Щенок по-прежнему ходит с трудом, но отёки уже сошли. В дальнейшем будет видно, нужно ли убирать пластины. Чтобы он не снял себе швы на лапах, на шею был установлен защитный воротник», — рассказала «АиФ-Дальинформ» глава зоозащитной организации «Милосердие» Ольга Огай.