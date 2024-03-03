Воронежцам рассказали, как страховщики будут рассчитывать стоимость краткосрочного ОСАГО

По словам страховщиком, стоимость краткосрочного полиса не сможет превышать цену годового, потому что при заключении подобных договоров необходимо применение понижающих коэффициентов к страховым тарифам. Причем определять их конкретное значение компании будут самостоятельно. Отмечается, что учитываться будут ситуации, при которых необходим такой полис, а также характеристика водителя.