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Воронежцам рассказали, как страховщики будут рассчитывать стоимость краткосрочного ОСАГО

С начала марта текущего года владельцы автомобилей смогут оформить полис ОСАГО, сроком действия от одного дня до трех месяцев.
Источник: Freepik

Ранее такие договоры возможно было заключить только на год.

По словам страховщиком, стоимость краткосрочного полиса не сможет превышать цену годового, потому что при заключении подобных договоров необходимо применение понижающих коэффициентов к страховым тарифам. Причем определять их конкретное значение компании будут самостоятельно. Отмечается, что учитываться будут ситуации, при которых необходим такой полис, а также характеристика водителя.

Использоваться экспресс-полис может при перегоне авто в другой город. Кроме того, популярен он может стать среди дачников.