Подпорную стенку Канавинского моста отремонтируют в марте. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.
Работы по ремонту подпорной стенки, на которой изображен крокодил, начнутся 4 марта.
Юрий Шалабаев отметил, что процесс ремонта не помешает движению транспорта, перекрытий и ограничений не будет.
«Закончить ремонт подрядчик планирует в апреле. Тогда же можно будет приступать к созданию нового изображения, ведь согласитесь, Канавинский мост без граффити совсем не тот. Кстати, впервые крокодил появился на подпорной стенке 18 лет назад, и есть идея нарисовать в этот раз что-то другое. Или вновь изобразить крокодила».