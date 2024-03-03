Подпорную стенку Канавинского моста отремонтируют в марте

«Закончить ремонт подрядчик планирует в апреле. Тогда же можно будет приступать к созданию нового изображения, ведь согласитесь, Канавинский мост без граффити совсем не тот. Кстати, впервые крокодил появился на подпорной стенке 18 лет назад, и есть идея нарисовать в этот раз что-то другое. Или вновь изобразить крокодила».