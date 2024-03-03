Пострадавших в Волгограде летучих мышей приютит Московский зоопарк

Напомним, стаю летучих мышей разбудили рабочие во время замены окна в ДК Гагарина. Зимой мыши впадают в спячку, находятся в состоянии анабиоза и не могут себя прокормить. Рабочие просто не знали, что делать со странной находкой и выбросили их со второго этажа.