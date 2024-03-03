Пострадавших в Волгограде летучих мышей приютит Московский зоопарк

Волонтеры и сотрудники Московского зоопарка вызвались помочь в спасении летучих мышей, потерявших дом при ремонте ДК Гагарина в Волгограде. Покалеченных вечерниц уже завтра отправят на лечение в столицу, рассказали зоозащитники центра реабилитации животных «Птичий Остров».
— Одна мышка умерла, переломов нет, но по состоянию была черепно-мозговая травма. Завтра самых тяжелых мы отправляем в Москву. У остальных состояние стабильно, — рассказали волонтеры.
Остальные рыжие вечерницы будут спать до весны в специальных контейнерах.
Напомним, стаю летучих мышей разбудили рабочие во время замены окна в ДК Гагарина. Зимой мыши впадают в спячку, находятся в состоянии анабиоза и не могут себя прокормить. Рабочие просто не знали, что делать со странной находкой и выбросили их со второго этажа.
Горожане приняли эту историю близко к сердцу. Отвезли летучих мышей в приют. Зоозащитники для кормления вечерниц специально заказали туркменских и мраморных тараканов. Тех, кто не может есть сам, кормят из шприца.