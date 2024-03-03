Мокрый снег и слабые метели ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки

По информации синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями, в северной половине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Кое-где будут наблюдаться слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем 4 марта — до 15 м/с.