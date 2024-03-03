Мокрый снег и слабые метели ожидаются в Челябинской области в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями, в северной половине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Кое-где будут наблюдаться слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем 4 марта — до 15 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью минус 4−9, на юге — до 12, в низинах — до 17 градусов, днем завтра от минус 1 до плюс 4, в низинах — до минус 4 градусов.
В Челябинске 4 марта ночью минус 4−6, слабый снег, днем — плюс 2−4 градуса, без существенных осадков, ветер западной четверти 5−10 м/с.