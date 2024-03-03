Следком Кузбасса разыскивает пассажиров горевших в Новокузнецке автобусов

В Новокузнецке продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2023 года коммерческая организация, с которой администрацией города был заключён контракт по пассажирским перевозкам, возила горожан на неисправных автобусах.
Именно техническая неисправность транспорта стала причиной возгорания двух автобусов во время перевозки пассажиров.
Так 31 мая 2023 года около девяти вечера загорелся автобус, следовавший по маршруту № 87 — «Лента (ул. Светлая) — Абашево»; 11 сентября 2023 года около десяти утра произошло возгорание другого автобуса, следовавшего по тому же маршруту.
Следователи просят откликнуться горожан — пассажиров, находившихся в момент пожара внутри салонов автобусов, а также очевидцев этих двух происшествий.
Обращаться по адресу: г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 20.
Или по телефону — 8 (939) 821−1740.