Около 100 тысяч тюльпанов смогли вырастить в Набережных Челнах

«Всего высажено 13 сортов. Все они гибридные. Они отличаются высотой стебля и размером бутона. Начальник отдела по производству и реализации продукции Елена Чемерчева отмечает, что ранее такие сорта еще не выращивались. В общем, к празднику челнинцы порадовали своих любимых новинками», — отметили в управлении.