Около 100 тысяч тюльпанов смогли вырастить в Набережных Челнах, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью.
В городе вырастили 96 700 цветов разных цветов, а именно белого, красного, желтого и сиреневого. Работу провели в МУП «Парк культуры и отдыха».
«Всего высажено 13 сортов. Все они гибридные. Они отличаются высотой стебля и размером бутона. Начальник отдела по производству и реализации продукции Елена Чемерчева отмечает, что ранее такие сорта еще не выращивались. В общем, к празднику челнинцы порадовали своих любимых новинками», — отметили в управлении.
Напомним, за год казанский зооботсад пополнился на 180 животных.