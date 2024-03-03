Расписание двух электричек по Воронежской области изменят в марте

Электричка № 7123/7125, следующая по пути Воронеж — Старый Оскол — Белгород, изменит расписание с 10 марта. Отправляться с вокзала Воронеж-1 пригородный поезд будет в 13.35. В обратном направлении, из Белгорода в Воронеж-1, поезд № 7124/7126 будет стартовать на 10 минут раньше — в 8.05.