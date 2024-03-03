Расписание двух электричек по Воронежской области изменят в марте

Об этом сообщили в ППК «Черноземье».
Электричка № 6419, следующая из Лисок в Воронеж-1/Плехановская, будет отправляться по утрам в 6.32 — на 22 минуты позже зимнего расписания. На сайте перевозчика указали конкретные даты такого изменения — 7, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 25 марта.
Тот же пригородный поезд с конечной на вокзале Воронеж-1 выйдет из Лисок на 22 минуты позже обычного расписания в другие дни — 8, 16, 17, 23, 24 марта.
Электричка № 7123/7125, следующая по пути Воронеж — Старый Оскол — Белгород, изменит расписание с 10 марта. Отправляться с вокзала Воронеж-1 пригородный поезд будет в 13.35. В обратном направлении, из Белгорода в Воронеж-1, поезд № 7124/7126 будет стартовать на 10 минут раньше — в 8.05.
Будьте внимательны при планировании поездок, предупредили в компании-перевозчике. Подробное расписание с остановками в населённых пунктах можно посмотреть здесь.