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Самарцы 8 марта смогут подарить любимым Луну, Венеру и Марс

В планетарии Самарского университета рассказали о событиях в марте.
Источник: Комсомольская правда

В марте 2024 года в небе над Самарой ожидается целая череда примечательных явлений. Об этом рассказали в планетарии Самарского университета.

Прежде всего, удивительное астрономическое событие произойдет 8 марта. Романтически настроенные мужчины, помимо материальных подарков, могут в этот день подарить возлюбленным не только Луну на небосводе, но и еще две планеты, которые окажутся там по соседству. Причем это, как по заказу, «мужская» и «женская» планеты разом — Марс и Венера.

Кстати, синоптики обещают на 8 марта в Самаре малооблачную погоду, так что звезды и планеты на небе должны быть видны.

Через пять дней, 13 марта, к Луне подойдет уже Юпитер, а Венера 22 марта «пообщается» с Сатурном.

Кроме того, в первый весенний месяц ожидается равноденствие (20 марта) и лунное затмение (25 марта).

космос