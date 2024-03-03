Самарцы 8 марта смогут подарить любимым Луну, Венеру и Марс

Прежде всего, удивительное астрономическое событие произойдет 8 марта. Романтически настроенные мужчины, помимо материальных подарков, могут в этот день подарить возлюбленным не только Луну на небосводе, но и еще две планеты, которые окажутся там по соседству. Причем это, как по заказу, «мужская» и «женская» планеты разом — Марс и Венера.