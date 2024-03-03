На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка «Арт. Молодость»

Все желающие могут приобрести различные элементы декора, открытки, картины, авторские книги и журналы, свечи и ароматы, а также найти аутентичные вещи, привезенные из отдаленных уголков России и стран-участников Всемирного фестиваля молодёжи. На ярмарке представлены более чем 150 молодых дизайнеров и локальных предпринимателей. Многие товары являются ручной эксклюзивной работой.