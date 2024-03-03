На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка «Арт. Молодость»

Все желающие могут приобрести различные элементы декора, открытки, картины, авторские книги и журналы, свечи и ароматы, а также найти аутентичные вещи, привезенные из отдаленных уголков России и стран-участников Всемирного фестиваля молодёжи. На ярмарке представлены более чем 150 молодых дизайнеров и локальных предпринимателей. Многие товары являются ручной эксклюзивной работой.
Ребята со всего мира активно интересуются российскими брендами и с любопытством рассматривают изделия российских дизайнеров.
Иностранцы также представили свою продукцию. Участники фестиваля могут приобрести шоперы с орнаментом из Киргизии, платки из Армении и многое другое.
«Арт. Молодость» — проект арт-кластера «Таврида» (Росмолодёжь), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как фестиваль молодого искусства «Арт. Молодость» и проходит в двух форматах — ярмарка и выставка. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.