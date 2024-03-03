Путин на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.