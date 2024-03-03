Автомобилисты Самары пожаловались на гадящих голубей

Одной из популярных тем для обсуждения в самарских соцсетях в марте 2024 года стала проблема птичьего помета. Автомобилисты жалуются, что следы опорожнения пернатых на стекла и кузова машин приобрела характер эпидемии.
— Нагадили за одну ночь столько, что не отмывается даже на автомойке с химическими средствами с первого раза! — переживает житель Самары Александр П.
Причиной, по которой птицы могут опорожняться на машины, эксперты называют испуг от резких звуков. А также тот факт, что автовладельцы часто паркуют машины в местах массового обитания пернатых — возле кустов, под карнизами и крышами зданий, возле мусорных контейнеров.
Исследования о том, какого цвета машины «предпочитают» осчастливить птицы, противоречивы. В одних статьях говорится о красном цвете, в других — о белом. Сходятся выкладки в том, что наименее интересны пернатым зеленые авто.
Существует примета, что птичий помет на машине — к деньгам. Однако специалисты советуют скорее смывать следы счастливой приметы во избежание коррозии. Наиболее токсичны для автомобильной краски следы жизнедеятельности голубей.