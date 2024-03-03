Автомобилисты Самары пожаловались на гадящих голубей

Причиной, по которой птицы могут опорожняться на машины, эксперты называют испуг от резких звуков. А также тот факт, что автовладельцы часто паркуют машины в местах массового обитания пернатых — возле кустов, под карнизами и крышами зданий, возле мусорных контейнеров.