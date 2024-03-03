В Елабуге оборудовали две смотровые площадки и архитектурную подсветку

Проект туристского кода, который был призван увеличить поток туристов, реализован в исторической части Елабуги. На это в рамках национального проекта было выделено 175 миллионов рублей.
В историческим центре города установили архитектурную подсветку 68 объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, на 191 здание повесили стилизованные адресные аншлаги, оборудовали две смотровые площадки с биноклями на улице Набережной, неподалеку от знаменитых Шишкинских прудов.
Кроме этого, в Елабуге появились памятник купцу, отцу художника Ивану Шишкину, арт-объект «Фонарщик».