Кириенко назвал «Сириус» местом, где реализуются возможности России

«Сегодня мир меняется, меняется на наших глазах. И конечно, изменения — это всегда сложно, это всегда вызовы, всегда кризисы, но любое время изменений — это всегда время уникальных возможностей, Россия сегодня — страна возможностей, а созданный президентом России Владимиром Путиным университет “Сириус”, федеральная территория Сириус — это место возможностей. Место возможностей для каждого ребёнка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и для всего мира — это место, где мечты обязательно сбываются», — сказал журналистам Кириенко на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.