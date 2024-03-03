Кириенко назвал «Сириус» местом, где реализуются возможности России

«Сегодня мир меняется, меняется на наших глазах. И конечно, изменения — это всегда сложно, это всегда вызовы, всегда кризисы, но любое время изменений — это всегда время уникальных возможностей, Россия сегодня — страна возможностей, а созданный президентом России Владимиром Путиным университет “Сириус”, федеральная территория Сириус — это место возможностей. Место возможностей для каждого ребёнка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и для всего мира — это место, где мечты обязательно сбываются», — сказал журналистам Кириенко на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Говоря о фестивале, он отметил, что лучшим его наследием станут эмоции, которые люди увезут с собой. «Самое главное наследие — это десятки тысяч людей, которые разъедутся по всему миру, влюбленные в Россию, знающие Россию, у которых друзья в России, у которых с Россией связаны теплые, настоящие эмоции. Со всего мира съехались не случайные люди», — подчеркнул Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.