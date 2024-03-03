В Молдове работающих женщин больше, чем мужчин — эксперт

Аналитик связал такое положение дел в стране с высокой трудовой миграцией мужского населения Молдовы. По его словам, в 2010 году чаще всего на работу за рубежом выезжали женщины, и именно в этот период был зафиксирован практически равных процент трудовой занятости среди мужчин и женщин в Молдове.