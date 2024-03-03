В Молдове работающих женщин больше, чем мужчин — эксперт

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Число работающих женщин в Молдове, как и в большинстве стран, выше, чем мужчин, заявил по итогам проведенного анализа данных экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
Аналитик связал такое положение дел в стране с высокой трудовой миграцией мужского населения Молдовы. По его словам, в 2010 году чаще всего на работу за рубежом выезжали женщины, и именно в этот период был зафиксирован практически равных процент трудовой занятости среди мужчин и женщин в Молдове.
Ионицэ отметил, что женщины в основном работают в таких сферах как производство одежды, социальная помощь, здравоохранение, почтовые и курьерские услуги, образование, бухгалтерия и аудит. Меньше всего женщин задействовано в строительстве и следственной деятельности и области безопасности.
По этой причине, считает эксперт гораздо больший процент женщин трудоустроен на официальной основе — 53% против 47% легально работающих мужчин. Например, в строительстве, где трудятся в основном мужчины гораздо чаще официальное оформление на работу игнорируется.