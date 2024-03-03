Шлеменко призвал омичей больше рожать

«Как многодетный отец, я рад был услышать эти слова. И здорово, что продлены маткапитал, семейная ипотека, вводятся дополнительные демографические программы. Но главное я хочу подчеркнуть: мы выродимся, если будем откладывать рождение детей на потом! Еще раз обращаюсь ко всем! Не бойтесь, рожайте!» — написал спортсмен в своем тг-канале.