В волгоградском облкомприроды назвали районы, которым грозит наводнение

Специалисты профильных комитетов правительства, регионального главка МЧС и Ростехнадзора осмотрят плотины и дамбы, оценят состояние русел рек, сообщают в пресс-службе обладмина.
По прогнозам облкомприроды, нештатные ситуации весной могут возникнуть на 14-ти территориях. К наводнениям следует быть готовыми жителям Даниловского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Клетского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Руднянского, Среднеахтубинского Старополтавского, Фроловского и Чернышковского районов, а также хуторам и селам в окрестностях Михайловки.
Территорию региона обследуют не только наземными способами, но и с помощью авиации. С воздуха оценят обстановку в Городищенском, Иловлинском, Ленинском, Октябрьском, Светлоярском и Среднеахтубинском и районах. Ранее стало известно, что колонию краснокнижных летучих мышей погубили при ремонте ДК в Волгограде.