В волгоградском облкомприроды назвали районы, которым грозит наводнение

Территорию региона обследуют не только наземными способами, но и с помощью авиации. С воздуха оценят обстановку в Городищенском, Иловлинском, Ленинском, Октябрьском, Светлоярском и Среднеахтубинском и районах. Ранее стало известно, что колонию краснокнижных летучих мышей погубили при ремонте ДК в Волгограде.