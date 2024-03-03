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В Воронежской области потеплеет до +8 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 87% 763 мм рт. ст. +9°

В Воронежской области во вторник, 5 марта, местами по региону потеплеет до +8 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В столице Черноземья во вторник столбики термометров поднимутся максимум до +5 градусов. Будет облачно с прояснениями. Осадков также не ожидается.

Ранее РИА «Воронеж» публиковало точный прогноз на март. Первый весенний месяц обещает быть холодным. Среднемесячная температура воздуха будет ниже нормы на 0,3 градуса и составит −0,6 градуса.